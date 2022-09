Propagandist Kremlja na ruskoj državnoj televiziji je tvrdio da su sovjetski gulazi bili bolji od nacističkih koncentracijskih logora.

Julia Davis, kolumnistica za The Daily Beast i kreatorica ruskog Media Monitora, podijelila je isječak na Twitteru u subotu, a uz video je navela da je posljednji propagandni zadatak pokazati kako je u Rusiji sve bolje.

“Propagandisti se izmjenjuju u davanju primjera. Bez trunke ironije, voditelj Vladimir Solovjov objasnio je zašto su sovjetski gulazi bili bolji od njemačkih koncentracijskih logora”, dodala je Davies.

Meanwhile on Russian state TV: the latest propaganda assignment seems to be "Everything is better in Russia." Propagandists are taking turns giving examples. Without a hint of irony, host Vladimir Solovyov explained why Soviet Gulags were better than German concentration camps. pic.twitter.com/nvDhAG2i4H