Ruski ratni brod potonuo u Crnom moru

Raketna krstarica Moskva, glavni brod ruske Crnomorske flote, potonuo je u Crnom moru, objavilo je rusko Ministarstvo obrane, a prenosi agencija TASS.

“Tijekom tegljenja broda Moskva prema luci brod je izgubio stabilnost zbog oštećenja trupa u požaru nakon eksplozije municije. U olujnim uvjetima na moru brod je potonuo”, stoji u priopćenju koje prenosi TASS, piše CNN.

Oko ruskog ratnog broda u Crnom moru u srijedu su izbili sukobi.

Rusija je objavila da je izbio požar što je uzrokovalo eksploziju municije te nanijelo ozbiljnu štetu brodu, zbog čega je i evakuirana posada. Ukarjina je pak objavila da su oni pogodili Moskvu projektilima. Maksim Marčenko, čelnik Odeske oblasti, rekao je da je krstarica Moskva pogođena s dvije protubrodske rakete Neptun.

Krstarica Moskva sudjelovala je u prvim danima invazije u napadu na Zmijski otok u Crnome moru, blizu rumunjske granice, u kojemu je zarobljeno 19 pripadnika ukrajinske ratne mornarice koji su poslije razmijenjeni za ruske zarobljenike.

Moskva navodi da je 510 članova posade evakuirano s krstarice.

#UPDATE Russia's defense ministry says the Moskva was damaged when a fire set off ammunitions explosions onboard, but has not mentioned a missile strike. The ministry said the ship sank in choppy seas while being towed to port. pic.twitter.com/8BNkTG4Iou