Profesor iz Moskve upozorava: “Ako uskoro ne dođe do pobjede protiv Ukrajine…”

Moskovski profesor izjavio je kako bi se društvene napetosti mogle povećati u Rusiji ako se uskoro ne postigne pobjeda u ratu s Ukrajinom.

U videu koji je na Twitteru objavila Julia Davis, novinarka Daily Beasta i začetnica Ruskog medijskog monitora, profesor moskovskog državnog sveučilišta Vitaly Tretyakov viđen je kako raspravlja o ratu s Ukrajinom i rekao je da bi neki ruski građani uskoro mogli pitati: “Gdje je naša pobjeda?”

