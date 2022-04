Ruski medij objavio pa obrisao broj ubijenih ruskih vojnika

Prokremljanski medij Readovka objavio je da je rusko ministarstvo obrane na "zatvorenom brifingu" izjavilo da je u Ukrajini izgubilo 13.414 vojnika plus još 7000 koji se vode kao nestali.

Na ruskom ratnom brodu Moskva ubijeno je 116 mornara, a više od 100 se vodi kao nestalo.

In a now deleted VK post, the pro-Kremlin media outlet Readovka claims that Russia’s Defense Ministry stated at a “closed briefing” that it’s lost 13,414 soldiers in Ukraine *plus* another 7,000 who are missing. 116 sailors killed aboard the Moskva, with 100+ still missing. pic.twitter.com/jHx7lZi9WA