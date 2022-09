Kolumnistica za The Daily Beast i ruska medijska analitičarka Julia Davis objavila je isječak s ruske državne televizije na kojoj jedan član ruske Dume Andrej Guruljov prijeti Velikoj Britaniji i Njemačkoj nuklearnim oružjem.

“Biden kaže – ‘ako Rusija bude koristila nuklearno oružje u Ukrajini…”. Govori li on da bi mi mogli koristiti nuklearno oružje u Ukrajini? Da, mi bi mogli upotrijebiti nuklearno oružje, ali sigurno ne u Ukrajini. Mi i dalje moramo ovdje živjeti”, kazao je Guruljov.

VEZANA VIJEST Rusi prijete Njemačkoj nuklearnim oružjem: “Ionako im je već hladno”

Nakon toga je nuklearnim oružjem zaprijetio Nijemcima, navodeći da im je već hladno, aludirajući na ovisnost o ruskim energentima.

“Sretan, dobro nahranjen ‘njemački građanin’, čija se stražnjica već počinje smrzavati uoči nadolazeće zime. On bi trebao razumjeti da ako ćemo upotrijebiti nuklearno oružje, glavno središte za donošenje odluka je Berlin”, rekao je, na što je voditelj emisije dodao da znao još nekoliko takvih središta.

“Ne samo da će im se kuća smrznuti nego će im cijela nacija biti u potpunom kaosu, što u konačnici znači njihovu propast”, dodao je Guruljov.

“Zašto bismo bombardirali Ukrajinu ili Njemačku kad je tu Britanija, korijen sveg zla?”, rekao je dalje nakon čega se uključila i voditeljica Olga Skabejeva.

“Skabejeva je rekla da je Rusija trebala izvesti nuklearni napad u ponedjeljak s obzirom na to da su mnogi važni ljudi bili prisutni na kraljičinom sprovodu”, napisala je Davis na Twitteru.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.



Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L