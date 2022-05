"Specijalna operacija Kremlja u Ukrajini je došla do kraja i počeo je Treći svjetski rat", tvrdi jedna od glavnih ruskih propagandistica Olga Skabejeva.

Obraćajući se gledateljima u svojoj emisiji Rossiya-1 sugerirala je da se Rusija sada suočava sa situacijom u kojoj će morati “demilitarizirati” NATO.

“Možda je došlo vrijeme da se prizna da je ruska specijalna operacija u Ukrajini završena. U smislu da je počeo pravi rat. Štoviše, to je Treći svjetski rat. Prisiljeni smo demilitarizirati ne samo Ukrajinu nego i cijeli NATO”, rekla je Skabejeva, prenosi Index.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the "special operation" was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT