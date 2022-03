Rusija provodi proljetnu regrutaciju 134.000 ročnika, neće ići u Ukrajinu

Podijeli:







Izvor: Sergei SUPINSKY / AFP, Ilustracija

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je potpisao uredbu o redovitoj proljetnoj regrutaciji 134.000 vojnih obveznika između 18 i 27 godina koja, kako je priopćilo ministarstvo obrane, nema nikakve veze s ratom u Ukrajini.

“Odlučujem da od 1. do 15. travnja 2022. bude izvršeno novačenje ruskih državljana od 18 do 27 godina koji nisu u rezervnom sastavu, i to 134.500 ljudi”, navedeno je u uredbi.

Ona je uslijedila pet tjedana nakon ruske invazije, no ministar obrane Sergej Šojgu je u sriejdu rekao da nitko neće biti poslan na neko “žarište sukoba”.

“Većina vojnog osoblja će proći profesionalnu obuku u centrima za obuku u trajanju od tri do pet mjeseci. Ponovo naglašavam, regruti neće biti poslani ni na koje žarište”, rekao je Šojgu.

No, Mihail Benjaš, odvjetnik koji zastupa nekoliko članova Ruske nacionalne garde koji su odbili naredbu za odlazak u Ukrajinu, tvrdi da prema ruskom zakonu ročnici mogu biti poslani u borbu nakon nekoliko mjeseci obuke.

Šojgu je pojasnio da će se oni koji dobiju poziv početi raspoređivati u dodijeljene vojne baze krajem svibnja.

