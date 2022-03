Podijeli:







Izvor: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

U Istanbulu je počeo novi krug pregovora između Ukrajine i Rusije. Prvi je to sastanak licem u lice nakon dva tjedna.

Rusija odustaje od zahtjeva da se Ukrajina “denacificira”, rekli su izvori za The Financial Times, a prenosi The Guardian.

Četiri osobe upoznate s tekućim pregovorima izjavile su za novine da je Kremlj također spreman pustiti Kijev da se pridruži Europskoj uniji ako odustane od nastojanja da se pridruži NATO-u.

Ranije je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba izjavio da je minimalni zahtjev humanitarno pitanje, a maksimum predstavlja prekid vatre u Ukrajini.

No, savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Vadim Denisenko izjavio je da sumnja da će biti ikakvog napretka.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.