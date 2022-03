Rusija: Koristit ćemo nuklearno oružje samo ako bude ugroženo naše postojanje

Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će Rusija koristiti nuklearno oružje samo ako je ugroženo njeno postojanje, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS. Peskov je isto kasnije ponovio u razgovoru za CNN.

Peskov je rekao da nitko nikada nije mislio da će “specijalna vojna operacija” u Ukrajini potrajati samo nekoliko dana te da se cijela kampanja još uvijek planira.

Na pitanja o nuklearnom oružju, koja se neprestano postavljaju od početka ruske invazije, Peskov je rekao da će ga Rusija koristiti “samo ako bude ugroženo njezino postojanje”, prenosi Guardian.

Peskov je večeras razgovaro i s novinarkom CNN-a Christiane Amanpour te je odbio isključiti korištenje nuklearnog oružja.

Možete li reći da predsjednik Putin prijetnjom nuklearnim oružjem želi uplašiti Ukrajinu i ostatak svijeta i da nikad ne bi koristio nuklearno oružje, pitala je Amanpour Peskova.

“Imamo koncept nacionalne sigurnosti, to je javni dokument, možete pročitate sve razloge za korištenje nuklearnog oružja. Ako je u pitanju egzistencijalna prijetnja našoj zemlji, onda se može koristiti nuklearno oružje. Nema drugih razloga u tom dokumentu”, odgovorio je Peskov.

Glasnogovornik kremlja također je ustvrdio da se “posebna vojna operacija” – službeni eufemizam Kremlja za rusku invaziju na Ukrajinu – “teče strogo u skladu s planovima i ciljevima koji su unaprijed utvrđeni”.

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN