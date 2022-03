Podijeli:







Izvor: Creative Commons / Wikipedia

Ruska vojska objavila je u srijedu snimke prvog korištenja obalnog raketnog sustava K-300P Bastion P na ukrajinske ciljeve. Riječ je o mobilnom sustavu koji je razvijen u suradnji s bjeloruskom tvrtkom Tehnosojuzprojekt i koji pogađa morske ciljeve na udaljenosti od 350 kilometara, dok kopnene ciljeve pogađa na udaljenosti od 450 kilometara.

Ruska novinska agencija TASS objavila je u srijedu snimku lansiranja tri projektila obalnog kompleksa Bastion prema neprecizniranim ciljevima u Ukrajini. Prije korištenja u Ukrajini, ruska vojske je kompleks Bastion temeljito testirala krajem prošlog rujna vježbajući gađanje ciljeva u Crnom moru kod obala Krima za vrijeme NATO-vih vježbi u Ukrajini.

PROČITAJTE JOŠ Udarac za Moskvu: Ukrajinci se dočepali dijela ruskog sustava za ometanje

Kompleks Bastion je namijenjen za napade na površinska plovila, uključujući borbene skupine nosača aviona, pomorske konvoje i desantna plovila. Prema dostupnim podacima, tipična baterija Bastiona se sastoji od jednog do dva zapovjedna vozila smještena na šestosovinskom kamionu Kamaz 43101, jednog vozila za podršku i četiri lansera smještenih na osmosovinskoj šasiji MZKT-7930 bjeloruske proizvodnje iz koje se lansira i balistički projektil Iskander.

Lanserima upravlja tročlana posada, a projektili, koji se ispaljuju u intervalima od dvije do pet sekundi, mogu se pripremiti za ispaljivanje u roku od pet minuta. Proizvođač ističe da mobilni lanser može ostati u aktivnom stanju pripravnosti od tri do pet dana ili čak do mjesec dana ukoliko ima pranju borbenih vozila za potporu.

Минобороны России опубликовало кадры нанесения удара батареями берегового ракетного комплекса "Бастион":https://t.co/1rEIIkC8al



Видео: Минобороны России pic.twitter.com/BfLkfrBhGF — ТАСС (@tass_agency) March 23, 2022

Bastion za gađanje ciljeva koristi kombinaciju autopilota, inercijskog navigacijskog sustava koji neprekidnim praćenjem promjena brzine plovila ili letjelice proračunava podatke o prevaljenom putu i određuje trenutačni položaj cilja, te radio visinomjer i modificirani softver za navođenje raketa koje gađaju ciljeve po programiranim koordinatama.

Bastion P koristi projektile tipa P-800 Oniks, a riječ je o nadzvučnim protubrodskim projektilima s bojevim glavama težine od 200 do 250 kilograma. Projektili se ispaljuju okomito iz lansera koristeći raketni pojačivač na kruto gorivo namijenjeno za početno ubrzanje, nakon čega se koristi tekuće gorivo koje omogućava kontinuiranu krstareću brzinu projektila od 2,5 Macha.

Koristeći ruski globalni navigacijski satelitski sustav GLONASS u početnoj fazi leta i aktivno radarsko navođenje prilikom približavanja cilju, projektil ispaljen iz Bastiona može doseći visinu od 14 kilometara, prenosi tportal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.