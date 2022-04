Ministarstvo vanjskih poslova Rusije tvrdi da su snimke mrtvih civila u ukrajinskome gradu Buči "naručile" Sjedinjene Države kako bi okrivile Rusiju.

“Tko su majstori provokacija? Naravno, SAD i NATO”, rekla je glasnogovornica ministarstva Marija Zaharova u intervjuu na državnoj televiziji u nedjelju navečer.

Zaharova je kazala da je brza reakcija Zapada zbog slika mrtvih civila ukazuje na to da je ta priča dio plana da se naruši ugled Rusije.

“U ovom slučaju čini mi se da činjenica da su ove izjave (o Rusiji) dane odmah nakon što su se pojavili ti materijali ne ostavlja nikakvu sumnju oko toga tko ih je ‘naručio’.”

Ukrajinske vlasti u nedjelju su kazale da istražuju moguće ratne zločine koje je Rusija počinila nakon što su u gradovima oko Kijeva nađene stotine mrtvih tijela.

Ruske vlasti tvrda da su fotografije i snimke iz Buče “provokacija” napravljena s namjerom da poremeti mirovne pregovore između Moskve i Kijeva. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su fotografije “još jedna namještaljka kijevskoga režima”.

⚡ Official Statement by @mod_russia ⚡



All the photos and videos published by the Kiev regime in Bucha are just another provocation.



Facts 👉 https://t.co/L91uGBs4r5



❗ This confirms conclusively this is another #hoax by the Kiev regime for the Western media. pic.twitter.com/VO3umSNwkE