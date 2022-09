Američki predsjednik Joe Biden pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne koristi taktičko nuklearno ili kemijsko oružje kako bi vratio izgubljena područja u Ukrajini. O izjavama američkog predsjednika raspravljali su i na ruskoj državnoj televiziji, a kolumnistica za The Daily Beast i ruska medijska analitičarka Julia Davis objavila je isječak te rasprave.

Član ruske Dume Andrej Guruljov izjavio je da ruski poraz u Ukrajini nije opcija.

“Mi ćemo pobijediti i preživjeti, bez obzira na cijenu”, započeo je.

“Biden kaže – “ako Rusija bude koristila nuklearno oružje u Ukrajini…”. Govori li on da bi mi mogli koristiti nuklearno oružje u Ukrajini? Da, mi bi mogli upotrijebiti nuklearno oružje, ali sigurno ne u Ukrajini. Mi i dalje moramo ovdje živjeti”, kazao je Guruljov.

Nakon toga je nuklearnim oružjem zaprijetio Nijemcima, navodeći da im je već hladno, aludirajući na ovisnost o ruskim energentima.

“Sretan, dobro nahranjen ‘njemački burger’, čija se stražnjica već počinje smrzavati uoči nadolazeće zime. On bi trebao razumjeti da ako ćemo upotrijebiti nuklearno oružje, glavno središte za donošenje odluka je Berlin”, rekao je, na što je voditelj emisije dodao da znao još nekoliko takvih središta.

“Ne samo da će im se kuća smrznuti nego će im cijela nacija biti u potpunom kaosu, što u konačnici znači njihovu propast”, dodao je Guruljov.

Meanwhile in Russia, more of the usual: nuclear threats against Germany and Britain, cautioning NATO against going into Ukraine. This directly clashes with their lies, constantly spewed by state TV, that Russia is already at war with NATO & "uniformed NATO troops" are in Ukraine. pic.twitter.com/ioMgbrzhbF