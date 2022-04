Rusi popunjavaju redove vojnicima otpuštenim iz službe prije 10 godina

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne podatke o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

“Kao odgovor na sve veće gubitke, ruske oružane snage nastoje povećati broj vojnika s osobljem otpuštenim iz vojne službe od 2012. godine”, navode britanski obavještajci.

Britansko ministarstvo također navodi da Rusi pokušavaju povećati svoju borbenu moć regrutacijom iz nepriznate regije Pridnjestrovlja u Moldaviji.

