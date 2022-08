Ruska sigurnosna služba FSB u ponedjeljak je optužila ukrajinske tajne službe da stoje iza eksplozije u kojoj je poginula Darja Dugina, kći ruskog filozofa i kremaljskog ideologa Aleksandra Dugina, prenose ruske novinske agencije.

Dugina je ubijena u subotu navečer kad je navodna eksplozivna naprava eksplodirala u automobilu kojim je upravljala, priopćili su ruski istražitelji. Ukrajina je odbacila da stoji iza eksplozije.

FSB je objavio da iza ubojstva stoji Ukrajinka Natalija Vovk rođena 1979.

Ruska služba tvrdi da su ta žena i njezina kći stigle u u Rusiju u srpnju, pa mjesecima pripremale napad. Iznajmile su stan u istom stambenom kompleksu gdje i Dugina te su istraživale njezin način života, stoji u priopćenju FSB-a.

Napadačica je u subotu navečer prisustvovala događanju u okolici Moskve na kojem su sudjelovale Dugina i njezin otac, prije no što je izvela “kontroliranu eksploziju” automobila i pobjegla u Estoniju.

Reuters još nije uspio potvrditi ove navode.

Aleksandar Dugin, krajnje desni mislilac tradicionalističkih stavova, smatra se ideologom Kremlja ‘u sjeni’ i dugo zagovara ujedinjenje stanovništva koje govori ruski u veliki, novi ruski imperij.

Njegov utjecaj na ruskog predsjednika Vladimira Putina predmet je rasprava – neki tvrde da ga čelnik Kremlja sluša, a drugi da je njegov utjecaj minimalan.

Darija Dugina, za koje ruski mediji pišu da je bila tridesetogodišnjakinja, podržavala je ideje svog oca te se i sama pojavljivala u medijima gdje je pozitivno govorila o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

