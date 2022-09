Podijeli:







Izvor: Anatolii Stepanov / AFP

Vojni analitičar Marinko Ogorec rekao je jutros u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" da je uspješna ukrajinska ofenziva u okolici Harkiva, grada na sjeveroistoku zemlje, bila "izuzetno dobra ukrajinska varka na koju su Rusi apsolutno nasjeli" te da su ruske obavještajne službe očito podbacile, a bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević rekao je da je rusko rukovodstvo u pogledu rata u Ukrajini napravilo niz pogrešnih procjena.

“Ovo sad što se dogodilo bila je izuzetno dobra ukrajinska varka na koju su Rusi apsolutno nasjeli. Drugim riječima, deklarirali su da će poduzeti ofenzivu, na neki način pokazali su da će ta ofenziva biti na južnom prostoru, bilo je čak i nekih manjih demonstracijskih napada na tom južnom potezu, ali prava ofenziva bila je gore kod Harkiva i to se sada vidi. Maske su pale, Rusi su iznenađeni, što im se ne bi smjelo dogoditi, očito je u pitanju da su njihove obavještajne službe podbacile, i to ne prvi puta i to ne malo podbacile”, rekao je Ogorec.

Kovačević je rekao da Rusija od prvog dana govori da zapravo ratuje protiv NATO-a te da ne vidi razlog za iznenađenje što se NATO angažirao u ratu koji Rusija vodi protiv njega. Ustvrdio je da je očito da je rusko rukovodstvo napravilo niz pogrešnih procjena.

“Prva i osnovna pogreška je bila da se sa stotinjak tisuća vojnika može uspješno okupirati Ukrajina. Dakle, već u prvom koraku su doživjeli neuspjeh”, rekao je Kovačević.

“Drugo, računali su da će za potpuni uspjeh te operacije biti potrebno svega nekoliko dana, eventualno nekoliko tjedana. To se pokazalo pogrešnim”, dodao je.

Ogorec je zaključio da bi se rat vrlo brzo mogao završiti ne bude li mobilizacije u Rusiji.

“Ovo nije ni povlačenje ni izvlačenje, ovo je bježanje. Jer to su tri kategorije koje su u vojnoj terminologiji vrlo različite. Ljudi spašavaju živu glavu. To je vjerojatno neočekivano za vojni vrh Rusije”, dodao je, prenosi HRT.

