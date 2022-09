Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće svojih obavještajaca o ratu u Ukrajini.

Pišu da je dijelu novomobiliziranih ruskih rezervista naređeno da sami nabave vlastite kutije prve pomoći, a nekima su savjetovali da su proizvodi poput uložaka i tampona dobra i jeftina alternativa, stoji u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Y8S1k3So8J



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BHmCsXHR8G