Nakon drugog najtoplijeg lipnja u povijesti zapadna Europa sprema se za drugi opasni toplinski val ovog ljeta. Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Španjolska i Francuska suočeni su s rekordno visokim temperaturama ovog tjedna.

Vrući uvjeti nastavit će pogoršavati postojeće šumske požare u jugozapadnoj Europi. Treća razina upozorenja na vrućinu, najviša moguća razina, na snazi ​​je za 14 država u Portugalu i na istoku Španjolske do kraja tjedna, javlja CNN.

U ponedjeljak je Meteorološki ured Ujedinjenog Kraljevstva izdao rijetko upozorenje na ekstremnu vrućinu za nedjelju, 17. srpnja, jer se očekuje da će temperature porasti kasnije ovog tjedna u većem dijelu Engleske i Walesa, prenosi Index.

“Upozorenja o vrućini i zdravlju sada su izdana za većinu zemlje, s temperaturama koje će ostati konstantno visoke tijekom cijelog ovog tjedna”, izvijestio je dr. Agostinho Sousa, voditelj zdravstvene zaštite pri Agenciji za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva.

Temperaturni rekord u Velikoj Britaniji iznosi 38.7 Celzijevih stupnjeva, što bi moglo biti premašeno već ovog vikenda, prema meteorološkom uredu. “Neki modeli pokazuju maksimalne temperature veće od 40 Celzijevih stupnjeva u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva tijekom nadolazećeg vikenda i dalje”, rekla je Rebekah Sherwin iz meteorološkog ureda.

“Vjerojatno će doći do štetnih zdravstvenih učinaka za cijelu populaciju, ne samo za one koji su najosjetljiviji na ekstremne vrućine, što može dovesti do potencijalne ozbiljne bolesti ili opasnosti po život”, objavio je meteorološki ured.

“Vjerojatno je da će znatno više ljudi posjetiti obalna područja, jezera i rijeke, što dovodi do povećanog rizika od incidenata na vodi”, dodali su. Velika Britanija također bi mogla doživjeti zatvaranje cesta zbog topljenja površina, kao i kašnjenja u željezničkom i zračnom prometu zbog ekstremne vrućine.

The anatomy of our looming heatwave...



The cut-off low spinning to the west of Portugal is helping intensify the heat over Moroccos & Iberia as we speak. This feature will essentially act like Europe's heat pump. pic.twitter.com/HgqOb7rlwm