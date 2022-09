Razorni potres pogodio je južni dio Tajvana oko 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 9 sati prema srednjoeuropskom. Prema preliminarnim rezultatima, magnituda potresa bila je 7,2.

Kako javlja EMSC, epicentar potresa bio je u okrugu Taitung.

Snimke koje se pojavljuju na društvenim mrežama svjedoče ogromnoj šteti.

Several Apartments & House have reportedly collapsed following the 7.2 Magnitude Earthquake, in Taiwan.

A strong earthquake hit the coast of Taiwan.

The National Meteorological Administration of Japan reported that its magnitude was 7.2 points.