Podijeli:







Izvor: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Ron Haviv, poznati svjetski ratni fotoreporter, koji je pokrio 25 sukoba, izvješatavao među ostalim i o ratu na našim prostorima devedesetih, u razgovoru videovezom za N1 Studio uživo ispričao je kakva je situacija u Ukrajini.

Američki ratni fotograf Ron Haviv kaže da nisu mogli vjerovati da može izbiti još jedan rat u 20. stoljeću kad je izbio rat na našim prostorima devedesetih, a još ih je više šokiralo što se to ponovno događa u 21. stoljeću.

VEZANE VIJESTI Dobrovoljac iz Mariupolja: Morali smo se predati, nemamo ni hrane ni streljiva UN zahtijeva nezavisnu istragu silovanja i seksualnog nasilja u Ukrajini Je li ovo konačni cilj Zapada kad je u pitanju Vladimir Putin?

Na pitanje po čemu se razlikuju ova dva rata, Haviv kaže: “Mislim da je glavna razlika u tome što je za razliku od rata u Hrvatskoj i BiH svijet obratio puno veću pozornost – nema embarga za izvoz oružja što je bio slučaj na Balkanu, diplomatska aktivnost se dugo pokretala. Što se tiče sličnosti, otpornost Ukrajinaca je slična Hrvatima i Bošnjacima koji su se borili zaštititi ono što su smatrali ispravnim. Nadamo se da ovaj sukob neće trajati tako dugo, ali vidjet ćemo hoće li svijet nastaviti obraćati pozornost.”

Govoreći o scenama kojima je svjedočio u Ukrajini rekao je: “Gledao sam uništavanje života ljudi, etničko čišćenje, dokumentiranje tih situacija kad ljudi odlaze s torbama u rukama, djecom, ljubimcima, to je jako tragično. Zadnjih nekoliko dana vidio sam što se dogodilo s ljudima koji nisu otišli iz Buče i Irpina, vidio sam te ratne zločine i zvjerstva. Mislio sam da to više neću fotografirati.”

Smatra da će sljedeća faza rata biti posebno brutalna i okrutna prema civilima. Uspoređujući rad s obje strane devedesetih i sad rekao je:

“Na početku rata u BiH i Hrvatskoj pristup srpskoj strani bio je moguć, no to se promijenilo kad su pomislili da smo antisrpski nastrojeni. Tu nema pristupa ruskoj strani ako niste ruski novinar. Šest novinara dosad je ubijeno. Mislim da nema zaštite za novinare kao ni za civile.”

Govoreći o svom motivu za bilježenje ratnih stradanja, Haviv je otkrio: “Mislim da postoji utjecaj mog rada, želimo dokumentirati i pozvati ljude na odgovornost. Tijekom mog rada u BiH on je korišten na međunarodnom tribunalu za podizanje presuda i to je dugoročno velika stvar, a kratkoročno ljudi se umaraju od rata i naš je zadatak kao novinara podsjećati ljude i vlade da se rat nastavlja i da postoje obećanja koja smo dali ukrajinskom narodu.”

“Ovi su ljudi žrtve, a pitanje je radimo li za pojedince ili opće dobro. Vjerujem da je opće dobro i da ove fotografije treba prikazati, ali ne one koje degradiraju. Na nama kao dokumentaristima je naći fotografije koje će pobuditi emocije kako bi gledatelj nešto naučio, nešto učinio… Fotografija to može, a može i zaštititi dostojanstvo osobe koju fotografirate”, dodao je.

“Zelenski ima tu auru poput Nelsona Mandele”

Haviv se susreo i s predsjednikom Volodimirom Zelenskim o kojem kaže:

“Prije ga nisam nikad susreo, no prvi dojam bio je da je na njegovim plećima teret cijelog svijeta. Na vrlo važnom je mjestu u povijesti, neki se ne mogu nositi s time. Podsjetilo me to na susret s Nelsonom Mandelom, i Zelenski je imao tu auru koja se razlikuje od nas ostalih, to je posljedica ovoga čime se bavi. Pokazao je niz emocija dok smo bili zajedno, iako je glumac, vjerujem da je to bio iskreni čovjek i bio sam vrlo impresioniran.”

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.