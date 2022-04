Nastavljaju se napadi na Mariupolj i Harkiv, danas bez humanitarnih koridora

Savjetnik ukrajinskog predsjednika i jedan od članova pregovaračke delegacije Mihajlo Podoljak na Twitteru je upozorio da ukrajinski vojnici ostaju bez osnovnih zaliha.

"Ako Kremlj nešto mrzi više od Ukrajine, onda to mora biti Mariupolj. Već više od mjesec i pol dana naši branitelji štite grad od ruskih trupa koje su deset puta veće. Bore se pod bombardiranjima za svaki metar grada. Rusija plaća veliku cijenu.

Naši su vojnici blokirani i imaju problema sa zalihama. Vojno i političko vodstvo zemlje zna za taj problem, prati situaciju i ima više informacija od društvenih mreža.

Predsjednik Zelenski i Glavni vojni stožer rade sve što je moguće (i nemoguće) da pronađu rješenje i pomognu našim dečkima. Ne smijemo otkriti svoje planove ili akcije kako informacija ne bi stigla do neprijatelja. Molimo vas da to shvatite", napisao je Podoljak.

If Kremlin hates something more than 🇺🇦, it has to be the word #Mariupol. For more than 1.5 months our defenders protect the city from 🇷🇺 troops, which are 10+ times larger. They’re fighting under the bombs for each meter of the city. They make 🇷🇺 pay an exorbitant price. (1/3)