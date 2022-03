Dmitro Nataluka zastupnik je u ukrajinskoj Vrhovnoj Radi. Klupe parlamenta zamijenio je ratnom scenografijom, ulicama Kijeva sada hoda noseći nož za pojasom i pištolj preko ramena.

Sigurnosne informacije s početka rata upozoravale su da su šefovi parlamenta među prvim metama.

“Dali su nam pištolje da se pobrinemo za sebe jer nemamo zaštitu, ništa”, rekao je Nataluka BBC-u.

Here is a passport of a deceased Russian soldier

Stuffed with explosives



These are the ‘presents’ Russians leave on the battlefield - documents, toys, bodies - everything stuffed with explosives

Russia never cared how much people it will lose, only how much it will kill pic.twitter.com/olAbLGq8Nt