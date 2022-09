Vodeći Putinov propagandist Vladimir Solovjov i voditeljica RT-a Margarita Simonjan proveli su veći dio emitiranja državne TV emisije Nedjeljna večer s Vladimirom Solovjovom žaleći se na probleme s mobilizacijom. "Na mom i Margaritinom telefonu čuju se panični pozivi što pokazuje da je velik broj uključenih ljudi zaboravio raditi svoj posao", rekao je Solovjov.

Simonjan je dodala da je nakon slušanja Putinove najave i naknadne poruke ruskog Ministarstva obrane stekla dojam da samo ljudi s prethodnim vojnim iskustvom podliježu mobilizaciji, ali to nije bio slučaj. Voditeljica RT-a rekla je da poznaje mnogo ljudi s ratnim iskustvom, no nitko od njih nije dobio poziv.

Ljuto je prepričala brojne slučajeve u kojima su među prinovama bili studenti, ljudi izvan dobne granice, teško bolesni, brijači, učitelji, glazbenici, samohrane majke s dvoje male djece. Među ljudima koji su bili obuhvaćeni mobilizacijom, Solovjov i Simonjan ispričali su da su vidjeli informacije o regrutima od čak 62 i 59 godina.

Solovjov je iznio još jedan slučaj u kojem je teško bolesni glazbenik mobiliziran u Novosibirsku, što je natjeralo senatora Aleksandra Karelina da intervenira. Regrut je objasnio da je glazbenika regrutirao jer je prethodno podnio neku vrstu pritužbe protiv njega. Voditelj je spomenuo i primjer dijeljenja zahrđalog automatskog oružja novim regrutima, ljutito upitavši zašto je to učinjeno. Simonjan se ubacila i rekla da te “male stvari” imaju veliki utjecaj na ljude.

