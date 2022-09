Putinov veliki blef? Mogao bi iskoristiti aneksiju kao izliku za nuklearni udar

Njegovo inzistiranje na tome da ne blefira može se, naravno, protumačiti na dva načina – ili kao potvrda da blefira ili kao gotovo očajnički pokušaj da uvjeri Zapad da ga shvati ozbiljno i da je zaista spreman na sve. Pa i na nuklearni rat.

Njegovu prijetnju revno je ponovio bivši predsjednik i premijer Dmitrij Medvedev, koji se u posljednje vrijeme pokušava nametnuti kao glavni Putinov buldog. “Nakon što se održe (referendumi) i nova područja postanu dijelom Rusije, geopolitička transformacija u svijetu poprimit će nepovratan karakter”, a Rusija bi mogla upotrijebiti “sva sredstva samozaštite”, poručio je Medvedev na Telegramu.

Zanimljivo je vidjeti tko ne vjeruje u ozbiljnost Putinove prijetnje. Da ruski diktator blefira, smatra njegov bivši premijer (od 2000. do 2004., dok su mnogi još vjerovali da je Putin umjeren) i današnji oštri kritičar Mihail Kasjanov.

“Pokušao je uplašiti ljude oko upotrebe nuklearnog oružja, ali mislim da je to u kategoriji blefa. Ne mislim da će se okrenuti nuklearnom oružju iz jednostavnog razloga što shvaća da bi i sam bio trenutno eliminiran, to bi odmah bio kraj njegove vladavine i to bi bio katastrofalan rezultat”, komentirao je Kasjanov za Newsweek.

“On pokušava prestrašiti ljude, već je to napravio nekoliko puta početkom godine”, dodao je, tvrdeći da je Putin naprosto “odlučio odigrati svoju posljednju kartu u ovoj igri”. Cilj mu je, smatra Kasjanov, uvjeriti zapadne čelnike da on sam vjeruje da ima “pravo koristiti nuklearno oružje” za obranu okupiranog ukrajinskog teritorija koji će uskoro anektirati .

Naime, Putinov plan za aneksiju ukrajinskih teritorija (Donjecka, Luhanska, Zaporiška i Hersonska oblast), pod paravanom očito ilegalnih referenduma, dat će mu izliku da tvrdi da je teritorij Ruske Federacije pod napadom i tako će predstaviti vlastitu agresiju kao samoobranu.

Taj je scenarij još izgledniji kad uzmemo u obzir da ruski okupatori i njihovi domaći kolaboracionisti trenutno ne drže u potpunosti teritorij ni jedne od ukrajinskih oblasti koje se spremaju anektirati te da u nekima od njih ukrajinski branitelji vrše protunapade i napreduju.

Ruska doktrina predviđa nuklearni udar “kada je samo postojanje države stavljeno pod prijetnju”

A Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov danas je na brifingu za medije potvrdio da će se, ako se glasa za pridruživanje Rusiji, odredbe ruskog ustava primjenjivati ​​i na nove teritorije. To je posebno alarmantno zbog ruske nuklearne doktrine koja je, među ostalim, izložena u dokumentu od šest stranica iz lipnja 2020. pod naslovom: “Osnovna načela državne politike Ruske Federacije u domeni nuklearnog odvraćanja.”