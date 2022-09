Podijeli:







Izvor: Sputnik/Alexey Maishev/Pool via REUTERS

Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin još u veljači pokrenuo sveobuhvatnu invaziju na susjednu Ukrajinu, analitičari i akademici raspravljaju je li to njegov konačni cilj i hoće li mu se i neka druga država naći na meti.

Dr. Yuri Felshtinsky, rusko-američki akademik koji je Sovjetski savez napustio još 70-ih, smatra da ruski lider želi pokoriti Ukrajinu i okupiti njene trupe, zajedno s vojskom Bjelorusije, i krenuti prema istočnoj Europi.

Ukrajina zaustavila početni ruski plan

“Početni plan predviđao je brzo osvajanje Ukrajine – već ima Bjelorusiju – i zatim koristiti proslušnu rusku, ukrajinsku i bjelorusku vojsku kako bi napredovao dalje u istočnoj Europi”, objasni je Felshtinsky.

VEZANE VIJESTI Američki obavještajci: Rusi kupuju streljivo od Sjeverne Koreje Barić: Rusija želi okrenuti javnost protiv daljnjeg pomaganja Ukrajini

“No, njegov plan su pokvarili Ukrajinci koji su se počeki uspješno boriti i koji su zaustavili Putinov cilj zauzimanja Ukrajine u rkoku tjedan ili mjesec dana”, dodao je.

Felshtinsky ističe da bi Zapad trebao pomagati Ukrajini na sve moguće načine kako bi se rat završio čim prije. “To je naša jedina šansa, da se rat završi dok se Ukrajinci bore i da izbjegnemo rizik od nuklearnog sukoba koji još uvijek postoji.”

Autor, koji je radio s ubijenim bivšim časnikom KGB-a Aleksandrom Litvinjenkom, vjeruje da je jedini način da se zaustavi rastući globalni sukob okončanje rata unutar ukrajinskih granica. On nije jedini koji je upozorio da bi se sukob mogao proširiti i dalje.

“Ne mislim da će Putin stati u Ukrajini”

Mnogi, poput Natie Seskurije, suradnice na Kraljevskom institutu ujedinjenih službi (RUSI), upozoravaju da bi Gruzija, ruski susjed na Kavkazu, mogla biti sljedeća meta. Gruziji je još 2008. godine bilo obećano članstvo u NATO savezu.

VEZANE VIJESTI Profesorica otkrila koji je trenutni cilj ruske vojske u Ukrajini Objavljena nova analiza: Koliki su ruski gubici u proteklih šest mjeseci?

Iste godine, Rusija je upala u Gruziju sa sjevera, a vjeruje se da su neke trupe ilegalno prešle granicu u zonu sukoba u Južnoj Osetiji, samoproglašenoj republici koju Kremlj podržava. Rusija do danas zauzima 20 posto međunarodno priznatog teritorija Gruzije.

“Ovo zabrinjava Gruzijce jer ne mislim da će Putin stati u Ukrajini. Na ovaj ili onaj način – i ne sugeriram da će biti još jednog rata u Gruziji – ako Ukrajina promijeni svoj ustav u pogledu članstva u NATO-u, mislim da će Gruzija biti sljedeća koja će biti gurnuta u istom smjeru”, kazala je Seskuria za Express.co.uk.

“To je definitivno nešto što danas brine svakog Gruzijca”, dodala je.

Izvješća s terena pak ukazuju na to da Rusiji nedostaje vojnika pa su sve jači pozivi za regrutacijom. Teško je prognozirati koliko bi rat mogao trajati, no neki zapadni čelnici vjeruju da bi to moglo potrajati godinama.

Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a, ljetos je upozorio da “ne smijemo odustati od podrške Ukrajini” te da se moramo “pripremiti na činjenicu da bi to moglo potrajati godinama”. Slično je izjavio i donedavni britanski premijer Boris Johnson.