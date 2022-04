Putin: Zapad si je zabio autogol!

Ruski predsjednik Vladimir Putin sugerirao je da su si "zapadne zemlje zabile autogol uvođenjem sankcija Rusiji".

Rekao je da je to dovelo do “pogoršanja gospodarstva na Zapadu”, prenosi Sky News.

Govoreći o stanju ruskog gospodarstva, Putin je rekao da se inflacija stabilizira te da se maloprodajna potražnja u zemlji normalizirala.

Russian President Vladimir Putin says sanctions imposed on Russia by "unfriendly countries" have "impacted businesses" and "complicated the logistics of foreign and domestic supplies".



