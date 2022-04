Putin zakonom zabranio izjednačavanje SSSR-a i nacističke Njemačke

Podijeli:







Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je novi zakon kojim se zabranjuje javno izjednačavanje uloge SSSR-a i nacističke Njemačke tijekom Drugog svjetskog rata.

Izjednačavanje “ciljeva, odluka i radnji” civilnog i vojnog zapovjedništva SSSR-a, kao i sovjetskih vojnika s nacističkom Njemačkom je proglašeno prekršajem za koji građanima prijeti novčana kazna u iznosu od 1000 do 2000 rubalja (od 80 do 160 kuna), ili zatvorska kazna od 15 dana, javlja ruska agencija RIA.

Strože kazne su propisane za dužnosnike. Njima prijeti novčana kazna od 2000 do 4000 rubalja, dok se kazne za pravne osobe kreću između 10 i 50 tisuća rubalja.

Zabranjeno negirati oslobađajuću ulogu SSSR-a

U slučaju ponovnog počinjenja prekršaja maksimalna kazna za građane se penje na 5000 rubalja (oko 420 kuna), a za dužnosnike na 20.000 tisuća rubalja. Državni službenici koji ponove ovaj prekršaj mogu biti kažnjeni suspenzijom od 6 mjeseci do godinu dana. Za pravne osobe predviđena je kazna u iznosu od 50.000 do 100.000 rubalja ili administrativna obustava aktivnosti do 90 dana, prenosi Index.

Novim zakonom je zabranjeno i negiranje “odlučujuće uloge sovjetskog naroda u porazu nacističke Njemačke”, kao i negiranje “humanitarne misije SSSR u oslobađanju europskih zemalja”.

