Putinovo obraćanje naciji odgođeno za sutra? Ruska novinarka: Idite spavati

Dopisnica Kommersanta iz Moskve, ruska novinarka Elena Chernenko, na Twitteru je objavila da su novinari u Kremlju na čekanju već dva sata, ali da ne izgleda kao da će se nešto danas dogoditi.

Vladimir Putins speech on Ukraine did not happen at 20-00 as it was announced, and it not clear when it will be aired. Journalists from the Kremlin pool were writing just half an hour ago that they are "waiting", but it does not seem like something is to happen today