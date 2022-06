"Najnovija ruska interkontinentalna nuklearna balistička raketa Sarmat (ICBM) bit će dovršena 2022.", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

“Uspješno smo testirali veliku interkontinentalnu balističku raketu Sarmat. Prema planu, prvi takav sustav ući će u borbenu dužnost krajem godine”, rekao je Putin u obraćanju diplomiranim kadetima u utorak.

VEZANE VIJESTI Koliko vojnika je Rusija izgubila dosad u ratu u Ukrajini? Moskva ljuta zbog poteza Litve, zvat će na razgovor veleposlanika EU-a u Rusiji

Projektil će zamijeniti starije sustave Voyevoda, također poznate pod nato-ovim imenom “SS-18 Sotona”.

Dmitrij Rogozin, šef ruske svemirske agencije Roscosmos, rekao je u travnju da je Sarmat, nazvan “Sotona 2”, najmoćnija raketa svoje klase po dometu i bojnim glavama. Projektiran je tako da bude “nepobjediv” za svu postojeću protuzračnu obranu, kazao je.

Rogozin je dodao da su Sarmati mnogo brži od Voyevodasa i da “mogu pogoditi ciljeve na gotovo neograničenom rasponu”, piše Russia Today.

They call it Satan 2, Liquid Fueled Nuclear Missile Owned By Russia and it is alleged that, it has the capacity to destroy the world 🌎. But the question is, is Russia not part of the world, or they're in a world of their own? #Gaddafi #BURNABOY𓃵 #SATAN2 #Ukraine #Russia pic.twitter.com/bGV0swHsIk