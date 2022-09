Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je zaprijetio da će zaustaviti opskrbu energentima ako se uvedu ograničenja cijena ruskog plina i nafte, upozorivši Zapad da će ostati zamrznut kao vučji rep u poznatoj ruskoj bajki.

Govoreći na ekonomskom forumu u istočnom gradu Vladivostoku, Putin je rekao da su europski pozivi na ograničenje cijena ruskog plina „glupi“ te da bi doveli do viših cijena energenata u svijetu i ekonomskih problema u Europi.

