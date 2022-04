Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je dio poruke koju je ruski predsjednik Vladimir Putin poslao bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku povodom Dana jedinstva naroda Rusije i Belorusije.

Putin je Lukašenku čestitao Dan jedinstva naroda Rusije i Belorusije, a u dijelu objavljene poruke napisao je:

VEZANA VIJEST VIDEO Pucnjavom i eksplozijama rastjerali prosvjed Ukrajinaca u okupiranom gradu

“Naše zemlje su puno toga postigle u promociji suradnje i konstruktivne bilateralne interakcije u zadnje vrijeme. Potpisali smo i usvojili niz važnih dokumenata, kao i novu vojnu doktrinu i zajednički koncept migracijske politike.”

Lukašenko, čija se zemlja otvoreno stavila na rusku stranu od početka rata, te koji je agresoru na Ukrajinu dopustio da Bjelorusiju koristi kao bazu za slanje trupa u Ukrajinu, istaknuo je nedavno da je trenutna situacija vrlo ozbiljna i napeta.

✉️ Vladimir Putin's message of greetings to President of Belarus Alexander Lukashenko on the Day of Unity between the Peoples of #RussiaBelarus.



🇷🇺🇧🇾 Our countries have done a great deal to promote integration cooperation in recent times.



🔗 https://t.co/6LPS6NuuDF pic.twitter.com/onNFODRT4V