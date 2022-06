Podijeli:







Izvor: Sputnik/Kremlin via REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin je ponovio da akcije Moskve nemaju ništa s energetskom i prehrambenom krizom u svijetu i opet optužio Zapad da su njegove ekonomske i financijske politike kreirale takav scenarij.

Sadašnji i bivši dužnosnici u sektoru energetike kazali su za CNN da su zabrinuti da bi ruska invazija na Ukrajinu, nakon godina nedovoljnog ulaganja u energetski sektor, dovela svijet u krizu, koja bi čak mogla i nadmašiti naftnu krizu iz sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Američki predsjednik Joe Biden optužio je rusku invaziju na Ukrajinu za rast cijena na domaćem tržištu, ali i za nestašice hrane na globalnoj razini.

vezana vijest Ukrajini stiže novo moćno oružje. Rusija ponovno prijeti odmazdom

U intervjuu za državni ruski kanal Rusija 1, Putin je optužio SAD za “upumpavanje velike količine novca” u svoju ekonomiju, u sklopu borbe sa posljedicama pandemije koronavirusa, što je dovelo do inflacije i do “nepovoljne situacije na tržištu hrane, jer su, prije svega, skočile cijene hrane”.

On je također optužio “kratkovidnu politiku europskih zemalja, a iznad svega Europske komisije, u energetskom sektoru” kao još jedan razlog za krizu na tržištima hrane i energenata.

“Između ostalog, Europljani nisu slušali naše hitne zahtjeve da se sačuvaju dugoročni ugovori o isporuci istog prirodnog plina europskim zemljama, a počeli su također i raskidati ugovore… Ovo se negativno odrazilo na europsko energetsko tržište – cijene su skočile. Rusija apsolutno nema ništa sa tim”, kazao je Putin.

Čim su cijene plina porasle, odmah su skočile i cijene gnojiva, “jer se neka od njih proizvode i uz pomoć plina. Sve je međusobno povezano”, dodao je Putin.

“Ali, mi smo upozoravali na to, i to nema nikakve veze s bilo kojom vojnom operacijom Rusije”, naveo je on.

Kremlj je prošlog tjedna priopćio da je Moskva spremna dati “značajan doprinos” kroz izvoz žitarica i gnojiva kako bi se izbjegla prehrambena kriza, ali ako Zapad ukine “politički motivirana ograničenja” Rusiji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.