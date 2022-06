Putin komentirao planove Zapada o isključenju ruske nafte i plina s tržišta

Podijeli:







Izvor: Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP

Potpuno odbacivanje ruskih energetskih resursa u sljedećih nekoliko godina nije izvjesno, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom sastanka s mladim poduzetnicima u četvrtak, prenosi ruska novinska agencija Interfax.

“Što se tiče odbijanja naših energenata, to je malo vjerojatno u sljedećih nekoliko godina, a i nije poznato što bi se moglo dogoditi u tim godinama”, rekao je ruski predsjednik.

“U krajnjem slučaju, čemu to vodi, situaciji kakva je sada? Količina nafte na svjetskom tržištu se smanjuje, cijene rastu – to je sve. Prihodi tvrtki rastu u novčanom smislu. Svi to vide, svi razumije to”, dodao je Putin.

Podsjetimo, Rusija je u prvih 100 dana rata u Ukrajini od izvoza fosilnih goriva zaradila 93 milijarde eura. Većina fosilnih goriva poslana je u Europsku uniju, a prosječna izvozna cijena bila je oko 60% viša nego lani, pokazalo je nedavno istraživanje neovisnog Centra za istraživanje energije i čistoću zraka (CREA).

