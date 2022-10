Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi se danas obratiti naciji, objavile su neovisne novine Readovka. Nedugo nakon toga stigao je demanti iz Kremlja.

Naime, novine Readovka objavile su informaciju da bi se Putin mogao obratiti javnosti i promijeniti status “specijalne vojne operacije”, kako od početka rata naziva rusku invaziju na Ukrajinu.

Russian media outlet Readovka: "Vladimir Putin may address the nation today to change the status of the special operation"



(Haven't seen this report anywhere else) pic.twitter.com/ZEz63dRcxw