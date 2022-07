Danska policija objavila je da je u nedjelju nekoliko ljudi ustrijeljeno u trgovačkom centru u Kopenhagenu, a da je uhićena jedna osoba.

Kopenhaška policija na Twitteru je objavila kako je stigla u trgovački centar Fields nakon dojave o pucnjavi. One koji su se zatekli unutra savjetovala je da se sakriju i čekaju policijsku pomoć.

Lokalni mediji prenose fotografije naoružanih policajaca na mjestu događaja, kao i ljudi koji bježe iz centra.

Britanski pjevač Harry Styles u 20 sati po lokalnom vremenu trebao bi održati koncert u obližnjoj dvorani.

Društvenim mrežama šire se fotografije i snimke.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmark pic.twitter.com/1TVNE9wTJ2

#BREAKING : Multiple Shooting reported at mall in #Copenhagen, several people hit according to the police#Denmark. https://t.co/K6BnKhxrRK pic.twitter.com/76T0oEENfj