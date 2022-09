Broj umrlih u napadu na školu u ruskom gradu Iževsku u ponedjeljak narastao je na trinaest, a među njima je sedemero djece, objavili su ruski dužnosnici.

Motiv napadača koji si je oduzeo život nije poznat. Napad se dogodio u prijestolnici Udmurtije, regije smještene oko tisuću kilometara istočno od Moskve.

Ozlijeđenih je 21, uključujući 14 djece.

Prema ruskim dužnosnicima, među mrtvima su dva učitelja i dva zaštitara. Osoblje i učenici su evakuirani iz školskih zgrada. Proglašena je i trodnevna žalost za žrtve napada.

BREAKING 🚨 Gunman opens fire at school in Russia’s city of Izhevsk. at least six killed and 20 wounded in the shootingpic.twitter.com/MdovFRc1Av