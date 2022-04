Pucnjava u Sacramentu: 6 osoba ubijeno, najmanje 9 ranjenih

Šest osoba je ubijeno, a devet ranjeno u pucnjavi u centru Sacramenta u rano jutro u nedjelju, priopćila je policija.

“Policajci su locirali najmanje 15 žrtava pucnjave, uključujući 6 mrtvih”, objavila je policija Sacramenta na Twitteru.

“Ulica u kojoj se pucnjava dogodila je zatvorena jer policajci istražuju pucnjavu s više žrtava. Uvjeti u ovom trenutku nisu poznati. Molimo izbjegavajte to područje jer će ostati velika prisutnost policije, a mjesto događaja je i dalje aktivno”, dodali su.

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe