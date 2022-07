Pucnjava na paradi povodom Dana neovisnosti u SAD-u. Ima žrtava

Pucnjava je prijavljena na ruti povorke u povodu Dana nezavisnosti u čikaškom predgrađu Highland Park, objavio je na Twitteru ured šerifa Lake Countyja u ponedjeljak.

Televizija WGN je izvijestila, pozivajući se na neidentificirane izvore u policiji, kako se strahuje da je najmanje jedna osoba mrtva te da je više ozlijeđenih.

Zasad nema službenih izvješća o žrtvama.

“Držite se podalje od tog područja – omogućite policiji i hitnim službama da rade svoj posao”, napisao je šerifov ured te dodao da zamjenici pomažu policiji Highland Parka.

Ljudi su počeli bježati nakon što su začuli nekoliko glasnih prasaka, objavila je televizija CBS 2 citirajući producenticu koji je prisustvovao povorci.

“Svi su bježali, skrivali se, vrištali”, rekla je digitalna producentica CBS 2 Elyssa Kaufman, preneseno je na internetskoj stranici te mreže.

Lokalna dužnosnica Nancy Rotering na Twitteru je napisala da se parada zbog pucnjave odgađa.

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.