Izvor: REUTERS/Maksim Levin / Ilustracija

Ukrajinske vlasti istražuju video snimke za koje se tvrdi da pokazuju kako ukrajinski vojnici pucaju u noge ruskim ratnim zarobljenicima.

Uznemirujuća snimka loše kvalitete prvi se put pojavila u ranim jutarnjim satima nedjelje, a otad se proširila društvenim mrežama.

Vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Valeri Zalužnji rekao je da to Rusi “snimaju i dijele montirane video zapise” kako bi diskreditirali postupanje Ukrajine prema ruskim zarobljenicima.

Međutim, Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je da će se odmah pokrenuti istraga.

BBC je analizirao video, ali ga još uvijek nije uspio neovisno verificirati.

Što su dosad saznali?

Snimka prikazuje nekoliko zarobljenih vojnika kako leže na tlu. Neki imaju vrećice na glavi, a čini se da mnogi krvare iz rana na nogama. Nije jasno kako i kada su ozlijeđeni.

Otmičari ispituju zarobljenike o postrojbama i aktivnostima na tom području. U jednom trenutku iz vozila izvode trojicu muškaraca, a vojnik im puca u noge nakon čega i njih ispituju.

Jedan korisnik Twittera sugerirao da je video snimljen u mljekari u Malaja Rohanu, jugoistočno od Harkiva, što je BBC “potvrdio” poistovjetivši scene iz videa sa satelitskim snimkama.

Video snimka nema oznaku vremena ili datuma i nema dostupnih metapodataka koji bi omogućili da se točno utvrdi kada je snimljena, no BBC navodi kako je moguće da je snimljena u subotu, kada nije bilo padalina, i to u ranim jutarnjim satima.

U jednom trenutku, jedan je od zarobljenika optužen za granatiranje Harkiva, dok drugi zarobljenik tvrdi da je Azerbajdžanac, a ne Rus.

Zatvorenike ispituju na ruskom, a stručnjak za jezike ustvrdio je za BBC kako su “naglasci ispitivača u skladu s onim što bi se očekivalo od Ukrajinaca koji govore ruski”.

Drugi stručnjak potvrdio je da se čini da imaju istočnoukrajinski naglasak, no to ne potvrđuje da se radi o ukrajinskim vojnicima – moguće je i da su to proruski separatisti iz ove regije. Međutim, ispitivači nose uniforme s plavim oznakama na rukavu kakve imaju ukrajinske snage, iako ni to nije dokaz. Nema vidljivih oznaka pukovnije ili drugih oznaka pa ih je teško identificirati.

Ipak, poznato je da su ukrajinske snage bile u blizini. Naime, tijekom vikenda na internetu je objavljen video koji prikazuje aktivnosti jedinice Kraken, povezane s krajnjom desnicom Nacionalnog korpusa, u selu Vilhivka koje se nalazi 5,6 km od Malaja Rohana. Na tim je snimkama slično vrijeme, sunčano i suho, a u jednom trenutku prikazuje se vezane zarobljenike u kombiju s povezima na očima, koji su u drugom trenutku prisiljeni pjevati ukrajinsku himnu. No, na ovim snimkama nema ni pucnjave niti očitog mučenja.

Na snimci navodne pucnjave u mljekari čini se da su trojica muškaraca pogođena u noge iz neposredne blizine.

Na društvenim mrežama vodila se rasprava o tome je li snimka autentična ili montirana, a neki su tvrdili da nije bilo dovoljno krvi, dokaza o izlaznim ranama ili pak vrištanja – međutim, kirurzi tvrde da je sve to moguće.

Drugi na društvenim mrežama ukazali su na nedostatak trzaja iz jurišne puške, tvrdeći da je možda ispaljivala ​​prazne metke.

No, vojni stručnjak za BBC ističe kako puška AK-74 ima metke malog kalibra (5,45 mm) i vrlo mali trzaj, ali i da ‘kvaliteta videa nije sjajna’.

