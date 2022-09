“Kina je sila koja će odlučiti hoće li biti Trećeg svjetskog rata”

Podijeli:







Zorana Baković, posebna izvjestiteljica ljubljanskog Dela za Aziju, komentirala je u Newsnigtu situaciju u Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u četvrtak na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom osudio pokušaje zapada da stvori jednopolarni svijet, a Xi je Putinu rekao da Kina želi preuzeti svoju ulogu velike sile s Rusijom.

Komentirajući ovaj susret Zorana Baković je rekla: “Susret dolazi u trenu kad Rusiji ne ide najbolje ni na samom bojištu, izolirana je, Kina je jedini spas koji mogu očekivati. Uoči susreta Kina je najavljivala da su voljni raditi s Rusijom na uspostavljanju novog svjetskog poretka, no kroz sam razgovor, koliko smo čuli, više je dojam da se Jinping i Putin slažu oko starog poretka i toga što nije dobro, nego kako treba izgledati novi. Prisnosti o kojoj se stalno piše nije bilo. Značajnije je to da je i Putin priznao da je Kina zabrinuta za situaciju u Ukrajini, Xi je htio dijalog Ukrajine i Rusije da dođe do mira.”

Smatra da Kina ima ambivalentnu poziciju u odnosu na ovu krizu i koristi je kao argument da je zapad u opadanju:

“Koriste argument da poredak ne funkcionira i da su NATO i zapad krivi za krizu u Ukrajini jer, kineski mediji kažu, savila je Rusiju u kut. No, time Kina šalje poruku da se to ne smije dogoditi s njima. Kina je na strani Eusije i tvrdi da je odgovornost za sve na zapadu i Americi, no što se tiče same invazije, Kina ne osuđuje Rusiju za rat, no Kina ne može biti podrška Rusiji, nije bilo riječi o pomoći koju bi Kina pružila osim otvaranja tržišta za ruske robe. Kina ne ide ni u kakvu konkretnu pomoć da omogući prednost Rusiji na bojištu. S druge strane potiču Rusiju da se okrene Aziji što se događa i prvi put u povijesti je Rusija u podređenom položaju, Kina je veliki brat, a Rusija je ona koja mora slušati Kinu.”

Baković je istaknula da je i Kini i Rusiji u interesu da se NATO više ne širi na istok.

“Rusija nije ispala iz igre, ozbiljan je trouble maker, ali ne više od toga. Kina je ozbiljan pregovarač i izazivač. Kina je sila koja će odlučiti hoće li biti Trećeg svjetskog rata. Očito se nadaju da ga neće biti, rat im ne ide u prilog”, zaključila je.