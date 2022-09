Jučer se na više Telegram kanala pojavila snimka Jevgenija Prigožina, poznatijeg kao "Putinovog kuhara", koji vodi notornu rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner. Na snimci se vidi kako se Prigožin na ruskom obraća zatvorenicima te im nudi da se prijave za sudjelovanje u ratu u Ukrajini. Sukus ponude? Prijavite se, borite se u Ukrajini i ako preživite šest mjeseci, idete na slobodu.

Prigožinovo obraćanje zatvorenicima s ruskog na engleski preveo je novinar The Wall Street Journala Jaroslav Trofimov.

VEZANA VIJEST Pentagon: U Donbasu je oko 1000 plaćenika iz grupe Wagner

“Po prvi put pojavila se snimka Prigožinovog regrutiranja za Wagner u ruskom zatvoru. Potpuno ludo. ‘Nitko ne ide natrag iza rešetaka. Ako odslužite šest mjeseci, slobodni ste. Ako dođete u Ukrajinu i odlučite da to nije za vas, pogubit ćemo vas sami'”, napisao je Trofimov na Twitteru prevodeći Prigožinove riječi.

Objavljena snimka, po svemu sudeći, potvrđuje ranije izvještaje The Wall Street Journala prema kojima Prigožin, oligarh i bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, regrutira zatvorenike za sudjelovanje u ratu u istočnoj regiji Donbas u redovima Wagnera.

Prigožinova ponuda ruskim zatvorenicima, zabilježena na snimci, sadrži nekoliko uvjeta. “Prvi grijeh je dezertiranje. Nitko se ne povlači, nitko se ne predaje, nitko ne smije biti zarobljen. Tijekom obuke ćemo vam reći o dvije bombe koje morate imati sa sobom ako vas zarobe”, govori Prigožin.

For the first time, a video emerges of a recruitment talk for Wagner by Prigozhin in a Russian prison camp. Absolutely bonkers. “Nobody goes back behind bars. If you serve six months, you are free. If you arrive in Ukraine and decide it’s not for you, we execute you.” pic.twitter.com/9rlAbhKaQW