Gost Novog dana bio je Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, koji je komentirao tijek ruske invazije na Ukrajinu.

Profesor s kijevskog instituta istaknuo je i da je Ukrajina velika zemlja te da se u dijelovima živi normalno te da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opomenuo stanovnike Kijeva.

“Kad su bila žestoka granatiranja Zadra ili Šibenika, u Zagrebu su ljudi normalno živjeli i to je izazivalo neka pitanja kod onih koji su gledali takvo stanje i upravo je to i kod nas. Čak smo mi, kao Kijevljani, dobili opomenu našega predsjednika. Naime, zadnja nedjelja svibnja je Dan grada Kijeva, a predsjednik je zamjerio što su Kijevljani okupljeni u centru grada i nasmijani, dok se na istoku zemlje vode žestoke borbe i pitao je li to vrijeme za slavlje. Situacija je, dakle, poprilično različita u regijama, ali mi smo, bez obzira na sve, svi zabrinuti zbog te situacije”, rekao je Kamenjeckij.

