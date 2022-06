Počinje li dio zemalja zbog vlastite krize dizati ruke od Ukrajine?

Podijeli:







Izvor: N1

Profesor s kijevskog Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjeckij govorio je u Novom danu o situaciji u Ukrajini.

Govoreći o vojnim uspjesima Ukrajine, on kaže kako se na početku činilo da Rusija nije imala dobru sliku situacije s kojom će se suočiti. “Kad su naišli na otpor, nisu bili spremni mijenjati taktiu, a nisu bili ni spremni na borbe. Kad sad govorimo o stanju na istoku, gdje su Rusi povukli vojsku sa sjevernog pravca, oni se sada koncentriraju na određene pravce, plus nadmoćni su u topništvu i teren više odgovara za ofanzivu. Sad su se koncentrirali na zadaću zauzimanja oblasti Lugansk. Zato im je Severodonjeck ključan, jer je bio glavni grad oblasti pod kontrolom Ukrajine u Lugansku. U ostalim dijelovima, Rusi ne napreduju baš previše. Ni sada ne mogu zauzeti Severodonjeck, prema različitim izvješćima, naša vojska kontrolira od 10 do 30 posto teritorija Severodonjecka. Nije tako jednostavno, a ipak pokušavamo staviti u službu opremu koju dobivamo od naših zapadnih partnera”, govori Kamenjeckij.

vezane vijesti Tko je Babuška Z, žena koja je postala ikona ruske propagande? Analitičar o ratu: Ovo je igra u kojoj nema pobjednika

Profesor kaže kako bi povratak Krima Ukrajini bio u dugoročnoj perspektivi, a što se tiče kratkoročnih ciljeva, to bi bio povratak Hersona. Što se tiče Severodonjecka, moguće je da ukrajinska vojska napusti taj grad, kaže. “Što se tiče uspjeha, moguć je uspjeh na jugu, kod Hersona. Sve ovisi o opremi vojske, o načinu korištenja opreme”, govori dodajući kako postoje podaci da je oprema koju je Ukrajina dobila za pješadiju dosta komplicirana za upotrebu i da se zna dogoditi da vojnik ne može opremu staviti u funkciju. Kamenjeckij navodi da američka vojska ima oko 80 sati treninga za učenje rukovanja takvom opremom, dok su Ukrajinci morali sve svladati u vrlo kratkom vremenu i bez prave obuke i vježbe.

Kamenjeckij kaže kako je Ukrajina pokušala naučiti iz iskustva Hrvatske, od vojnog do civilnog aspekta. “Nadam se da će u Ukrajini dogoditi kao i u Hrvatskoj, samo mi je teško reći kada ćemo imati snage za takvu akciju i do kud će ona doći, hoćemo li uspjeti osloboditi Krim i druge dijelove koji su trenutno okupirani”, kaže.

Na pitanje čini li mu se da dio zapadnih zemalja zbog vlastite krize počinje dizati ruke od Ukrajine, Kamenjeckij kaže kako se takav osjećaj provlači. “Možda zbog toga što se naša situacija ne mijenja. Ali, Ukrajina sad mora dobivati plin, naftu iz europskih izvora, onih koji dosad nisu bili formirani. Oduzeti od nekoga u Europi, to stvara problem Europljanima i europskim zemljama i to je razlog, komplicirana je situacija za Europu. Ipak, mislim da će taj mehanizam uspjeti. Mi ćemo smanjiti troškve, Europa će povećati uvoz energenata”, govori.

Govoreći o kraju Putinova režima, on kaže kako će ‘Putin morati otići, na ovaj ili onaj način’. “Ako sve ovisi o jednom čovjeku, onda nastaje problem kad taj čovjek mora otići. Bez obzira je li on bolestan ili lud, kad on ode, ostaje pitanje tko će ga naslijediti. S time smo se suočavali u SSSR-u kad je otišao Staljin”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.