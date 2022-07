Profesor iz Kijeva objasnio što je najveći problem za Ukrajinu

Podijeli:







Izvor: N1

Profesor s Instituta za međunarodne odnose iz Kijeva, Maksim Kamenjeckij, komentirao je u Novom danu aktualnu situaciju u Ukrajini.

Govoreći o tome je li realno očekivati da Ukrajina vrati kontrolu nad Krimom, on kaže kako Ukrajina računa na to.

“To će se odvijati tek kad se oslobodi kopneni teritorij Ukrajine”, kaže.

Što se tiče situacije u Donjecku, on kaže da ukrajinska vojska uništava skladišta oružja i zapovjedne centre u toj regiji i da je to veliki problem za ruske snage. “Taj napredak koji još nije počeo u pravom smislu će se ostvariti u najbliže vrijeme”, kaže Kamenjeckij.

“Mislim da su najveći napori Rusije trenutno usmjereni prem harkivskoj i donjeckoj oblasti, ali napredak tamo je tako malen i tako težak za rusku vojsku da svi sumnjaju da oni mogu ispuniti svoja obećanja i vratiti pod svoju kontrolu, zaposjesti, donjecku oblast”, kaže profesor dodajući da Rusi “ni dva sela u luganskoj oblasti ne mogu staviti pod kontrolu”. “Sve što rusko rukovodstvo govori o svrgavanju ukrajinske vlasti je samo za unutarnje potrebe Ruske Federacije i to ne može ovaj čas biti ispunjeno, nikako”, kaže.

Na pitanje o završetku rata do zime koji najavljuju ukrajinski dužnosnici, on kaže: “Teško mi je reći, nemam podataka. Kad nema podataka, ne možemo govoriti o prognozama. Ja nemam uvid u količlinu snaga ni naših ni ruskih. Vidim da ovaj rat nije išao po ruskim planovima, ali težak je i za Ukrajinu. Odugovlačenje bi bilo teško za obe strane. Mislim da je u pitanju još mjesec, mjesec i pol dana pa će biti jasno što je s opremom kojom bi naša strana mogla nanijeti takvu štetu ruskoj vojsci da ona prestane s ofanzivom i počne povlačenje. Na to računamo, samo je pitanje kad i kada će to biti. Nadam se da će do kraja godine biti jasno hoće li to biti zamrznuti rat ili će se odvijati u obliku nekih latentnih sukoba. Narednih nekoliko mjeseci ćemo vidjeti taj rezultat.”

Upitan o smjenama u ukrajinskim službama, Kamenjeckij kaže kako je u njima došlo o ozbiljnih propusta i da je čelnik kontraobavještajne službe smijenjen zbog kadrovskih propusta, jer je zapošljavao ljude koji su otišli iz ukrajine kao izbjeglice, a onda su pronađeni negdje s dijamantima ili su ostali na okupiranim područjima.

Svaki mjesec ukrajinski proračun je u deficitu pet milijardi dolara, kaže profesor, koji smatra kako Ukrajina treba gospodarsku pomoć i pomoć u obnovi nakon rata. “Treba isplanirati kako ćemo obnavljati gospodarstvo i infrastrukturu nakon ovog rata. To je najveći problem koji stoji pred zemljom”, kaže.

Na pitanje o avionu koji je iz Srbije prevozio oružje i srušio se kaže kako je to “relativno mala kompanija, zove se Meridijan”. “Oni su se bavili, i inače, pružanjem zrakoplovnih transportnih usluga, to su dosta stari avioni. AN-12 je stari sovjetski avion iz 60-ih godina. Već nekoliko godina u Nišu se nalazi neka postaja ruske obavještajne službe u blizini aerodroma. Moguće je da su oni povezani s time da se avion odmah nakon polijetanja suočio s takvim problemom. Dogodilo se nešto brzo i strašno u tom avionu. Sumnjam da bi iz Srbije nešto išlo za Ukrajinu, možda za Bliski istok. Ta firma pruža usluge prijevoza, sve je moguće. Mogla je to biti diverzija protiv ukrajinskog zrakoplova, Rusi imaju tu mogućnost. Vjerujem da je to moguće, da je bila diverzija.”

