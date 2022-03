Podijeli:







Izvor: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP, Ilustracija

Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, za Novi dan N1 televizije je analizirao trenutnu situaciju u Ukrajini. Osvrnuo se i na mogućnost promjene režima u Moskvi.

Na pitanje vidi li mogućnost promjene režima u Moskvi u doglednom vremenu, Kamenjeckij kaže kako za sada ne vidi takvu mogućnost.

“Putin je samo frontman. On apsolutno spada u centar donošenja odluka, ali on nije jedini koji donosi odluke u Rusiji. Ako će se nešto dogoditi s njim, onda će biti u pitanju njegovo zdravlje. Dosta čudno izgleda to s bunkerima, s komunikacijom s drugim ljudima… Može biti svašta. Tamo su dobri glumci i Putin je jedan od njih. Može biti svašta u toj situaciji, ne bih prognozirao koliko dugo će on ostati na svojoj funkciji. Ali, sigurno će se Rusija promijeniti”, govori profesor.

Tijekom posjeta Poljskoj, podsjetimo, američki predsjednik Joe Biden doveo se u nezavidnu situaciju kada je izjavio da Vladimir Putin više ne može ostati na čelu Rusije. Odmah su reagirali iz Kremlja, a nije dugo trebalo da i iz Bijele kuće počnu stizati pojašnjenja Bidenove izjave . Ovakva izjava dok traje rat u Ukrajini, izazvala je u vrhu američke administracije bojazan od novih teških odluka Vladimira Putina.

