Izvor: Alexander NEMENOV / AFP / Ilustracija

Moskva će poduzeti odgovarajuće mjere ako NATO razmjesti nuklearne snage i infrastrukturu u blizini granice s Rusijom, citirale su ruske novinske agencije zamjenika ministra vanjskih poslova Aleksandra Gruška.

“Bit će potrebno odgovoriti… Poduzimanjem odgovarajućih mjera opreza kojima se osigurava odvraćanje”, citirala je agencija Interfax Gruška.

Moskva nema neprijateljske namjere prema Finskoj i Švedskoj te ne vidi stvarne razloge zašto bi se te dvije zemlje pridružile NATO-u, dodao je Gruško.

Ponovio je izjavu od ranije da će odgovor Moskve na moguće proširenje NATO-a ovisiti o tome koliko će Savez svoja vojna sredstva približiti Rusiji te koju će infrastrukturu razmjestiti.

Plan Finske da podnese zahtjev za članstvom u NATO-u, objavljen u četvrtak, te očekivan isti potez Švedske, rezultirat će ekspanzijom zapadnog vojnog saveza, što je ruski predsjednik Vladimir Putin želio spriječiti.

Potpredsjednik Odbora za obranu ruske državne Dume Aleksej Žuravljov, Putinov blizak suradnik, upozorio je da Rusija može izbrisati Finsku s lica Zemlje u deset sekundi.

Zaprijetio je i Velikoj Britaniji, rekavši da nuklearnim projektilima trebaju samo tri minute da stignu do otoka.

“Amerikanci će učiniti sve da dođe do trećeg svjetskog rata. Pokušat će cijelu Europu uvući u konflikt s Rusijom, pokušat će zapaliti situaciju u Aziji i uzdrmati koliko god je država moguće. Za njih će to biti sjajan način da se izvuku iz unutarnje ekonomske krize. Sve će probleme moći svaliti na rat, kao što su to već i činili u Prvom i Drugom svjetskom ratu”, dodao je.

Na pitanje je li moguće da Rusija prva napadne atomskom bombom, odgovara: “Sigurno, ali pod uvjetom da samo postojanje Rusije bude dovedeno u pitanje.” Zaprijetio je i baltičkim zemljama.

“Definitivno se ne bojimo tih kikiriki država. One su poput smrdljivih martina, trebat će ih zgaziti kada to bude nužno. Bube su sada male i smrdljive”, izjavio je.

