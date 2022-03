Preminula Madeleine Albright

Madeleine Albright, koja je kao djevojčica pobjegla od nacista iz rodne Čehoslovačke da bi kasnije postala prva američka državna tajnica, a u poznoj dobi feministička ikona, umrla je u srijedu u 84. godini, objavila je njezina obitelj.

Ona je bila prva američka državna tajnica, nakon što su prije nje tu funkciju obnašali isključivo muškarci.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9