Televizijska debata dvoje kandidatata za nasljednika Borisa Johnsona na dužnosti britanskog premijera u utorak je iznenada prekinuta pošto se voditeljica onesvijestila.

Ministrica vanjskih poslova Liz Truss, favoritkinja za novu čelnicu Konzervativne stranke i bivši ministar financija Rishi Sunak iznosili su svoje programe kada se čuo glasni udarac u studiju.

Debata, koju su uživo prenosili Talk TV i list The Sun, naprasno je prekinuta, a kamere su se usmjerile na Truss koja je bila vidno zabrinuta. “O Bože”, rekla je.

What on earth happened then? Hope everyone is ok! #TalkTV #TheSun pic.twitter.com/M9RvqVyCr3

Talk TV je objavila da je voditeljica Kate McCann pala u nesvijest.

“Iako je s njome sve u redu, liječnik je savjetovao da ne nastavljamo s debatom. Ispričavamo se gledateljima i slušateljima”, napisala je Talk TV na Twitteru.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.