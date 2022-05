Predsjednik EU vijeća bježao u sklonište tijekom posjeta Odesi

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel morao se sakriti u sklonište tijekom posjeta Odesi zbog napada na taj ukrajinski grad, objavili su europski dužnosnici.

Tijekom sastanka s ukrajinskim premijerom Denisom Šmihalom “sudionici su hitno morali pekinuti sastanak i sakriti se zbog raketiranja u regiji”, prenosi BBC.

Michel je posjetio grad na jugozapadu Ukrajine kako bi se sam uvjerio u utjecaj ruskog rata na globalnu opskrbu hranom.

Šef ukrajinske mornarice izvijestio ga je o šteti koje su ostavile ruske rakete ispaljene s mora, a obišao je i uništene stambene zgrade u gradu.

Razgovorima o tome kako EU može nastaviti pomagati Ukrajini, video vezom se priključio predsjednik Volodimir Zelenski iz Kijeva.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb