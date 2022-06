Pravi test za Macrona: Francuzi u nedjelju izlaze na parlamentarne izbore

Podijeli:







Izvor: Thibault Camus / POOL / AFP

Francuzi u nedjelju glasaju na parlamentarnim izborima na kojima saveznici predsjednika Emmanuela Macrona žele zadržati većinu, ali sve ozbiljnije im prijeti nova lijeva koalicija.

Izbori za 577 zastupničkih mjesta u donjem domu Nacionalne skupštine odvijaju se u dva kruga, a izgled novog parlamenta bit će jasan tek nakon drugog kruga, tjedan dana poslije, 19. lipnja. Izbori će zaokružiti predsjedničke izbore u travnju na kojima je Macron ponovno izabran obećavajući novu renesansu pošto je njegov prvi mandat bio obilježen prosvjedima, pandemijom covida-19 i ruskom invazijom na Ukrajinu.

Ako predsjednikov savez Zajedno zadrži većinu, on će moći nastaviti vladati kao i prije. Ne uspije li, to bi moglo dovesti do koalicije s drugim strankama na desnici i neželjene rekonstrukcije vlade. Pobjeda lijeve koalicije, koju analitičari ne smatraju vjerojatnom, ali ni nemogućom, bila bi katastrofa za Macrona i probudila bi zloduh teške “kohabitacije”, kada su premijer i predsjednik različitih političkih orijentacija, koja je u prošlosti paralizirala francusku politiku.

Ljevičar Jean-Luc Melenchon, bivši marksist, već je jasno rekao da ima ambiciju postati premijerom i da želi ugušiti Macronove planove za podizanje dobi za odlazak u mirovinu, premda bi predsjednik zadržao kontrolu nad vanjskom politikom.

Srezane ambicije

Premda su Macron i njegovi saveznici u EU-u odahnuli pošto je sigurno, iako ne spektakularno, pobijedio čelnicu krajnje desnice Marine Le Pen, zadnji tjedni nisu bili medeni mjesec. Cijene energije i hrane u Francuskoj lete u nebo kao i drugdje u Europi, tretman engleskih navijača na finalu Lige prvaka u Parizu naštetio je ugledu Francuske u svijetu, a Ukrajina optužuje Macrona da je previše popustljiv prema Rusiji.

Uz to, dvije optužbe za silovanje protiv njegova ministra za osobe s invaliditetom Damiena Abada, koje je on odlučno zanijekao, najgori su mogući početak za novu vladu nakon prošlomjesečne dugo očekivane rekonstrukcije. Nova premijerka Elisabeth Borne tek se treba dokazati, no u važnom radijskom intervjuu u utorak natjerala je slušateljicu, ženu s invaliditetom da zaplače kazavši joj da bi trebala pokušati pronaći posao.

Istodobno, francuska ljevica odlučila je, nakon što nije uspjela ući u drugi krug predsjednički izbora, ujediniti se u novu koaliciju Nupes (Nova narodna ekološka i socijalna unija), koja okuplja Melenchonovu krajnje lijevu stranku Nepokorena Francuska, socijaliste, Zelene i komuniste.

Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da se sve više približava Macronovoj koaliciji, premda bi izborni sustav u dva kruga i velik broj birača koji neće glasati, prema očekivanjima puno više od 50 posto, mogli ići na ruku predsjedniku. Ankete pokazuju da će koalicije Zajedno i Nupes biti izjednačene s oko 28 posto glasova u prvom krugu, premda se taj rezultat jako razlikuje od konačne raspodjele zastupničkih mjesta.

“Dan nakon reizbora Emmanuela Macrona, njegovi pomoćnici smatrali su parlamentarne izbore formalnošću”, objavio je Le Monde. “No sada su bitno srezali svoje ambicije… Elizejska palača sada smatra da čak ni poraz nije nemoguć, što je prije nekoliko tjedana bilo nezamislivo”.

Macron je jasno dao do znanja da će ministri koji se kandidiraju na izborima, uključujući Borne, koja prvi put pokušava osvojiti zastupničko mjesto, morati odstupiti ako izgube.

Većina nije sigurna

Od 577 zastupnika Nacionalne skupštine, osmero predstavlja francuske prekomorske teritorije, a 11 francuske državljane koji žive u inozemstvu. Macronova stranka i njezini saveznici trenutačno imaju apsolutnu većinu od 345 mjesta.

Zadnje ispitivanje Ipsosa pokazuje da će Macronova koalicija dobiti od 275 do 315 mjesta, što znati da joj apsolutna većina nikako nije zajamčena, za što je potrebno 289 zastupnika. “Prognoze o broju zastupničkih mjesta u ovom su trenutku nezahvalne”, rekao je izvršni direktor Ipsosa Francuska, Brice Teinturier. “Apsolutna većina (za Zajedno) nije sigurna, ali predsjednička većina doista ima određen prostor” koji će joj ići u korist u drugom krugu.

Po francuskom sustavu, kandidat treba osvojiti više od polovice glasova birača koji iziđu na birališta te potporu najmanje 25 posto registriranih birača u izbornoj jedinici da bi bio izravno izabran u prvom krugu. Inače, dvoje kandidata koji su dobili najviše glasova, kao i bilo koji drugi kandidat koji je osvojio najmanje 12,5 posto glasova registriranih birača, idu u drugi krug u kojem pobjeđuje kandidat s najviše glasova.

Prvi krug izbora za Francuze koji žive u inozemstvu održan je ranije, a rezultati objavljeni u ponedjeljak pokazuju da su Macronovi kandidati bili prvi u osam od 11 izbornih jedinica kako se i očekivalo, dok su kandidati Nupesa jako napredovali u odnosu na zadnje parlamentarne izbore 2017. godine.

