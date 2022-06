Ruski predsjednik Vladimir Putin planira dovesti neke zemlje svijeta do izgladnjivanja da bi tako dobio rat koji je započeo u Ukrajini, tvrdi povjesničar s prestižnog američkog sveučilišta Yale, Timothy Snyder.

U podužoj objavi na Twitteru, Snyder je objasnio kako vjeruje da Putin koristi nestabilnost lanca opskrbe hranom u svoju korist, nazvavši takvu strategiju “posljednjim poglavljem u politici gladi”, prenosi Business Insider.

“Rusija ima plan stvaranja gladi. Vladimir Putin se sprema izgladnjeti veliki dio zemalja u razvoju, kao dio sljedeće faze njegovog rata u Europi”, napisao je Snyder, inače profesor na Yaleu i stručnjak za totalitarizam. Naglasio je važnost ukrajinskog izvoza hrane za globalni lanac opskrbe.

Područje oko Crnog mora, koje uključuje Rusiju i Ukrajinu, često se naziva “žitnicom Europe” zbog plodne zemlje i visoke stope proizvodnje žitarica. Ukupno iz te dvije zemlje dolazi čak 30 posto svjetskog izvoza žitarica. Ukrajina sama proizvodi oko 12 posto.

Stručnjaci su ranije za Business Insider rekli da bi prekid izvoza s tog područja mogao imati katastrofalne posljedice za zemlje poput Jemena, koji je donedavno čak četvrtinu svojih žitarica uvozio upravo iz Ukrajine. Ukrajina je Rusiju optužila da blokira izvoz milijuna tona žitarica iz luka, što je Kremlj negirao.

“Ako se ruska blokada nastavi, deseci milijuna tona hrane istrunut će u silosima, a deseci milijuna ljudi u Africi i Aziji umrijet će od gladi”, rekao je Snyder.

